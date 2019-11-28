Рязань, 28 ноября 2019, 13:22 — REGNUM Пересадку брюшной аорты, подвздошной и бедренных артерий от донора к пациенту впервые в регионе провели врачи Рязанской областной клинической больницы. В зале работали три бригады хирургов. Медики считают, что могут поставить такие операции на поток, сообщили 28 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения области.
Пациента наблюдали в течение пяти лет, и полгода назад отметили прогрессирование заболевания, которое привело к риску гангрены обеих ног. У мужчины уже были заменены некоторые свои сосуды на синтетические, он перенёс инфаркт, страдает атеросклерозом.
Ещё полгода назад пациентов с подобным анамнезом направляли в столичные клиники. Теперь в регионе созданы хорошие условия для развития службы донорства и трансплантации: в больнице проводят операции по пересадке органов, а в сосудистом отделении начали работу по пересадке тканей.
По подсчётам специалистов, подобные операции необходимы порядка 30 жителям области в год.