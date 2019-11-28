Рязань, , 13:22 — REGNUM Пересадку брюшной аорты, подвздошной и бедренных артерий от донора к пациенту впервые в регионе провели врачи Рязанской областной клинической больницы. В зале работали три бригады хирургов. Медики считают, что могут поставить такие операции на поток, сообщили 28 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения области.

Пациента наблюдали в течение пяти лет, и полгода назад отметили прогрессирование заболевания, которое привело к риску гангрены обеих ног. У мужчины уже были заменены некоторые свои сосуды на синтетические, он перенёс инфаркт, страдает атеросклерозом.

«Пять лет назад этому пациенту мы заменили сосуды, поражённые атеросклерозом, на синтетические протезы. К этому времени они также перестали питать конечности, начались гнойные процессы. Единственным шансом на спасение стала донорская пересадка. Во время операции мы заменили синтетические протезы сосудов на сосуды, взятые от донора», — уточнил лечащий врач, сосудистый хирург ОКБ, профессор кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной оперативной хирургии и топографической анатомии РязГМУ Александр Пшенников.

Ещё полгода назад пациентов с подобным анамнезом направляли в столичные клиники. Теперь в регионе созданы хорошие условия для развития службы донорства и трансплантации: в больнице проводят операции по пересадке органов, а в сосудистом отделении начали работу по пересадке тканей.

«Операция, которую выполнили в этот раз — это сложнейшее хирургическое вмешательство. Сейчас можно говорить о том, что мы готовы поставить их на поток. А в планах — создание банка сосудов. В этом случае мы сможем помогать не только рязанским пациентам, но и жителям соседних регионов», — отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Андрей Егоров.

По подсчётам специалистов, подобные операции необходимы порядка 30 жителям области в год.