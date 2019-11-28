Воронеж, , 13:14 — REGNUM Самолёт, на котором губернатор Воронежской области Александр Гусев должен был отправиться в Москву, 28 ноября не смог вылететь из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-центре правительства области

«Из-за сложных погодных условий самолёт с Александром Гусевым не вылетел из аэропорта Воронежа, и губернатор работает сегодня в здании правительства региона», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-центр сообщил, что губернатор намерен в Москве принять участие в работе рабочей группы Госсовета по промышленности, которую он возглавляет.

Добавим, что, судя по онлайн-табло воронежского аэропорта, задержан вылет двух рейсов в Москву — на 10:20 в «Домодедово» и на 11:10 в «Шереметьево».

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронеже 28 ноября прошёл ледяной дождь, дороги покрылись коркой льда.

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