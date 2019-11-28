Москва, , 13:14 — REGNUM По данным страховой компании «Согласие», специалисты которой проанализировали приобретенные их клиентами полисы, чаще всего россияне хотят отпраздновать Новый год и Рождество во Франции и Италии, а также в других странах шенген-зоны, сообщает информационный портал Tourprom.ru.

Им удалось установить, что почти треть — 28,5% — их туристов едут во Францию. С большим отрывом на втором месте по популярности Италия (4,4%), на третьем — Турция (2,7%), пятерку замыкают Таиланд (1,5%) и Мальдивы (1,4%). Из европейский стран также планируют поехать в Швейцарию (1,7%), Испанию и Германию.

Добавим, что еще один интересным открытием стало то, что женщины чаще отправляются на новогодние праздники за пределы РФ, чем мужчины (44% против 31%). Самая большая возрастная группа — это мужчины и женщины в возрасте от 40 до 50 лет, их доля составляет 31,2%, вторая по размеру — представители обеих полов в возрасте 20−29 лет (21,9%).