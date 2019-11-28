Москва, , 13:27 — REGNUM Детей, которых родители не дают прививать, необходимо обучать в домашних условиях. С соответствующей инициативой 28 ноября выступила председатель экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Людмила Мясникова на круглом столе в законодательном собрании столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Однако депутаты Мосгордумы восприняли эту инициативу с насторожённостью. Так, депутат столичного парламента Евгений Бунимович («Яблоко») отметил, что подобные предложения звучат давно. Однако их необходимо соотнести с действующим законодательством, чтобы не нарушить права ребёнка. При этом депутат призвал активнее разъяснять пользу прививок, причём делать это не только среди взрослого населения, но и среди учащихся старших классов школ.

«Вижу, что делается активная просветительская работа. Но выпадает одна категория. Мы работаем с родителями, но у нас выпала важная категория — старшеклассники, которые вскоре станут папами и мамами. Эта категория у нас выпадает. Мамы думают о другом. Старшеклассники — это та категория, с которой мы не работаем», — отметил Бунимович.

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