Москва, , 13:11 — REGNUM Сотрудники AtlasGlobal рассказали, что должны предпринять пассажиры, чьи рейсы отменены из-за приостановки турецкой авиакомпанией перелетов, чтобы вернуть деньги. О конкретных шагах рассказывает информационный портал TourDom.ru.

Директор по маркетингу компании Aviakassa Оксана Минина успокоила тех, кто переживал, что такое происшествие может нарушить нормальное функционирование рынка перевозок: «чаще всего россияне летали AtlasGlobal в Турцию, поэтому говорить о глобальной проблеме не следует». Ее коллеги, работающее в сервисе по продаже билетов Aviasales, разделяют ее позицию. Они добавили, что «в подобных случаях позиция посредников полностью зависит от официальной информации авиакомпании. Если возврат денег производится на вынужденной основе, то агенты перечисляют их без каких-либо штрафов и пеней на карты пассажиров, с которых были произведены оплаты. Никаких действий с их стороны не требуется».

В официальном обращении перевозчика указано, что «вся процедура, касающаяся вынужденных изменений сроков вылета или возврата средств, будет объявлена 16 декабря 2019 года». Найти ее можно будет на официальном сайте компании.