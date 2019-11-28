Нур-Султан, , 12:51 — REGNUM Более $500 млн в мусоросжигательную отрасль Казахстана планируется привлечь в ближайшие несколько лет. Об этом 28 ноября заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов республики Магзум Мирзагалиев, сообщает агентство «КазТАГ».

По его словам, министерство работает над проектом «Отходы — в энергию», в рамках которого планируется вырабатывать электроэнергию с дальнейшей передачей в энергосистему.

Министр добавил, что в рамках проекта планируется внедрить от шести до восьми пилотных комплексов. Мирзагалиев считает, что данный проект позволит сократить объемы захоронения отходов.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября заместитель министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов заявил, что в республике необходимо повысить тариф на утилизацию и переработку мусора.

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