Барнаул, , 12:48 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин, комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутатов Госдумы, предложивших сделать 31 декабря выходным днём, отметил несколько аспектов данной темы, но прежде всего он обратил внимание на то, что такая идея — только видимость заботы о людях.

«В этой теме несколько направлений обсуждения. Первое. Это PR депутатов. Вроде бы они озабочены жизнью людей. Второе. Это то, что 31 декабря и так никто не работает. Вспоминаю свою трудовую деятельность директором и, действительно, 31 декабря с утра объезжал высоких чиновников и поздравлял, а к 13 часам приезжал и отпускал своих сотрудников домой.

Третье. Это явно громадные рабочие каникулы, которые родились в новой России. И тут есть экономические проблемы, так как на непрерывных производствах надо платить больше зарплату. А там, где производства прерывистые, всё равно очень сложно обеспечить непрерывную логистическую производственную цепочку.

Помню, как мой коллега — директор завода показывал мне, как сложно выстроить график выпуска продукции, когда ему надо соблюсти цепочку закупки сырья, транспортировки, первичной переработки у смежника и далее загрузить свое производство после праздников. В этой ситуации ему задолго до нового года надо было закупать сырье, завозить его к смежнику, перерабатывать и затем складировать до праздников. Поэтому любые «разрывы» в праздновании, безусловно, выгодны производственникам».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днём, в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. По их мнению, это позволит работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни».

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