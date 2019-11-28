Пекин, , 12:42 — REGNUM Всего 70 новых медицинских препаратов будут включены в Национальный каталог медицинского страхования Китая по ценам 60,7% от средних, сообщили в Администрации национальной безопасности здравоохранения КНР, передает 28 ноября агентство Синьхуа.

Восемь препаратов китайского производства, названных «ключевыми инновациями», буквально несколько лет назад вышедших на рынок Китая, были добавлены в список, сообщили в администрации во время пресс-конференции.

22 препарата против рака, семь лекарств против редких заболеваний, 14 препаратов против хронических заболеваний и четыре для детей будут включены обновленный каталог. Цены на три новых препарата против гепатита С также будут снижены до 85% от средних.