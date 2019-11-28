Сиань, Китай, , 12:34 — REGNUM Два грузовых авиамаршрута связали столицу провинции Шэньси на севере Китая с индийским Дели и бельгийским Брюсселем 27 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Оба маршрута будут осуществляться авиакомпанией Sichuan Airlines на грузовых самолетах Airbus A330- 200 °F грузоподъемностью 65 тонн. Каждый маршрут будет осуществляться два раза в неделю.

Первый рейс, груженый 59 тоннами электроники, механических частей, одежды китайского производства отправился 27 ноября в Дели. Другой рейс, направившийся в тот же день до Брюсселя, был гружен светодиодными лампами, сенсорами, мобильными аксессуарами, жидкокристаллическими дисплеями, а также медикаментами, свежей едой и одеждой.

Отметим, что Сиань уже имеет 25 грузовых маршрута, включая 11 международных. Грузовые маршруты между Сианем и индийскими Мумбаем и Ченнаи планируется запустить следующими.

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