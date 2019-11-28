Шадринск, Курганская область, , 12:33 — REGNUM В Курганской области предостерегли главного врача детской больницы, где с нового года планируется брать с дошкольников деньги за анализы на наличие паразитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура установила, что в Шадринской детской больнице с 1 января 2020 года собираются издать нормативно-правовой акт, который устанавливает плату за лабораторное обследование детей дошкольного возраста на паразитарные болезни. Речь идёт об анализах для получения справок в детский сад и посещение бассейна.

Надзорное ведомство напоминает, что плата за данную услугу нарушает права детей на доступность врачебной помощи и негативно сказывается на профилактике заболеваний. Прокуратура вынесла главному врачу больницы предостережение.

Тем временем обследование на наличие паразитов не входит в программу обязательного медицинского страхования, сообщила Ura.ru главный врач Шадринской детской больницы Татьяна Бахтина. А родители Кургана, по сведениям издания, уже платят за анализ на энтеробиоз (на наличие остриц) 160 рублей, чтобы получить справку для посещения детского сада и бассейна.