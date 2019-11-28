Москва, , 12:24 — REGNUM Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции, спасших людей во время пожара в Московской области. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наград удостоены старшие инспекторы ДПС ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» Московской области старшие лейтенанты Дмитрий Булычев и Игорь Помыткин. Во время патрулирования они заметили пожар в одном из домов, из окон жильцы просили о помощи. Булычев попросил водителя проезжавшей мимо «Газели» остановиться у стены дома. Благодаря этому двое мужчин сумели эвакуироваться на тентованный кузов.

В это время Помыткин вбежал в задымленный подъезд и начал выводить людей. В одну из квартир дверь была закрыта, но за ней слышались звуки. Тогда полицейские приняли решение зайти в квартиру. Они увидели внутри пожилого мужчину, который с трудом передвигался, и вывели из дома.

По словам Ирины Волк, Булычева наградили ведомственной медалью «За смелость во имя спасения», а Помыткину присвоено звание капитана полиции. Водитель «Газели», оказавший содействие, также будет поощрён.