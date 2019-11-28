Москва, , 12:26 — REGNUM Закон сегодня уже позволяет переносить выходной день на 31 декабря, и для этого не нужно принимать новые инициативы. Об этом 28 ноября заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы фракции ЛДПР внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным днем.

«Такая возможность существует и сегодня в законе… Новогодние каникулы были сокращены на два дня. Они раньше фактически продолжались до 10 января, сейчас они продолжаются до 8 января. И два эти дня правительство, согласовав это с профсоюзами и объединениями работодателей в Трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, может перенести на любые дни», — заявил Исаев.

Так, для того, чтобы сделать 31 декабря выходным, необходимо, чтобы такое решение приняли правительство, работодатели и профсоюзы, так как они могут подойти к вопросу с профессиональной точки зрения.

«Куда переносить выходные для того, чтобы организовать более эффективно отдых трудящихся, им виднее, чем какой‑либо из политических партий», — подчеркнул Исаев.