Краснодар, , 12:22 — REGNUM Краснодарское УФАС возбудило антимонопольное дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ в отношении местной фирмы — в связи с размещением рекламы медицинских услуг по удалению молочных желез (мастэктомии). Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

УФАС заинтересовали билборды с рекламой медицинских услуг, на которых был размещён слоган: «Я смогла — сможешь и ты…» с изображением образа женщины с удаленной молочной железой.

«Именно сравнение здорового человека (в частности женщины) с онкобольными, вызвало негативную реакцию у некоторых жителей города», — подчеркнули в УФАС.

ООО «Газета «Краснодарские известия» обратилась в связи с появлением билбордов в администрацию города, которая перенаправила заявление в УФАС. Ведомственная комиссия признала данную рекламу ненадлежащей и нарушающей закон «О рекламе».

«В связи с тем, что ненадлежащая реклама, на дату принятия решения, была демонтирована рекламодателем самовольно, предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе не выдавалось. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу УФАС для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ», — сообщили в УФАС.