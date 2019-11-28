Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM Уровень воды в Азовском море и реке Дон повышается. Этому способствует прошедший в Ростовской области дождь, сообщает ИА REGNUM 28 ноября.

«Увлекательное видео, как после отлива Азовское море возвращается к прежнему уровню», — такой видеоролик разместили очевидцы, проживающие в Таганроге.

Однако, несмотря на повышение уровня воды, судоходство может быть возобновлено не ранее, чем через две недели.

ИА REGNUM напоминает, что в результате ветрового сгона в Ростовской области обнажилось дно Таганрогского залива и реки Дон, чего не было несколько десятилетий. Навигация была вынужденно приостановлена.

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