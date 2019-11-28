Москва, , 12:15 — REGNUM Бывший директор Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Мурман Закарадзе заочно арестован в рамках уголовного дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Такое решение вынес 28 ноября Тверской суд Москвы.

Закарадзе обвиняют в мошенничестве. Судья огласила постановление об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей заочно, уточняет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тверской суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте в рамках дела Магомедовых Давида Каплана. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве и объявлен в международный розыск.

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