Брянск, , 12:12 — REGNUM Директора коммерческой организации признали виновным в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере, сообщили 28 ноября в пресс-службе Следственного комитета по Брянской области. За один миллион рулей мужчина «покупал» покровительство начальника Брянскмелиоводхоза. Суд принял решение наказать бизнесмена сопоставимым штрафом.

Директор ООО «Климовская ПМК-102» передал исполняющему обязанности директора ФГБУ «Управление «Брянскмелиоводхоз» взятку в размере 1 039 755 рублей. Деньги предназначались за общее покровительство и попустительство при исполнении госконтракта на проведение мелиоративных мероприятий на рыбоводном водоеме в посёлке Кокино Выгоничского района. Бизнесмен просил служебное лицо «закрыть глаза» в части приёма выполненных работ, а также при реализации последующих потенциальных договорных отношений.

Преступление было совершено ещё в декабре 2012 года. Взяткодателя приговорили к штрафу, равному сумме взятки.