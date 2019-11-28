Москва, , 12:14 — REGNUM Следственный комитет России опубликовал видео обысков и задержаний членов организованной преступной группы «Шараповские». Банда причастна к совершению серии особо тяжких преступлений на территории Москвы и Дагестана.

На кадрах показан арсенал разоблаченной группировки. Силовики обнаружили значительное количество стрелкового и автоматического оружия, боеприпасы, гранаты, взрывчатые вещества и даже противотанковые ракетные комплексы.

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Напомним, сегодня, 28 ноября, стало известно о задержании четырех участников банды «Шараповские». Их поймали в Москве и Дагестане в период с августа по ноябрь текущего года.

В ФСБ России сообщили, что преступная группировка причастна к убийствам предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, а также к крупному теракту в Махачкале в 1999 году, в котором погибли несколько десятков человек.

В 2007—2015 гг. в банду входили более 250 человек. Среди участников, по данным силовых структур, были в том числе действующие на тот период сотрудники дагестанской полиции.

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