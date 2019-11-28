Москва, , 12:06 — REGNUM Работы по установке различных украшений к Новому году в Москве завершатся 16 декабря. Об этом 28 ноября сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что всего в Москве в качестве новогоднего украшения установят четыре тысячи световых и объемно-декоративных конструкций.

«На Поклонной горе вновь зажжется самый большой в мире музыкальный мультимедийный елочный шар: в этом году его высота 20 метров, это на три метра больше, чем прошлой зимой», — сказал Бирюков.

Также новогодний шар высотой 11 метров установят на площади перед зданием Большого театра. Объект будут окружать световые арки, оформленные в узорном стиле «скань».

В «Зарядье» празднично оформят"парящий» мост. Также в парке создадут декоративные зоны в стилистике сказочного зимнего леса.

По словам заммэра, на ВДНХ украсят не только входные группы, но и территорию самой выставки.

Всего в Москве развесят 1,6 тысяч поздравительных плакатов. На медиафасадах зданий в центре столицы будут транслироваться праздничные видеоролики.

«В период новогодних праздников службы энергетического комплекса Москвы будут работать в усиленном режиме для предотвращения и оперативного устранения неисправностей электросетевого хозяйства», — добавил Бирюков.

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