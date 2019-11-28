Москва, , 12:03 — REGNUM Возвращение выходного дня 31 декабря должно стать последним изменением графика праздников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Группа депутатов Госдумы фракции ЛДПР внесла в нижнюю палату парламента законопроект, направленный на то, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. При этом речь идёт не о дополнительном выходном дне, а о распределении рабочего календаря таким образом, чтобы обеспечить выходной накануне Нового года.

«Мы поддержим это предложение, все-таки 31 декабря должен быть выходным днем. Людям нужно спокойно готовиться к Новому году, а не прибегать взмыленными после работы, чтобы встречать его», — уверен Емельянов.

Он напоминает, что в СССР канун Нового года не был выходным днем и граждане после работы прибегали домой в спешке отмечать праздник. Затем был период, когда 31 декабря был выходным и, по словам Емельянова, «все было нормально».

"Но кому-то покоя не дают новогодние праздники и 31 декабря опять сделали рабочим», — отметил Емельянов.

Он считает, что возвращение к тому, что 31 декабря станет выходным днем — верное решение, но оно должно стать последним изменением графика праздников.

«Надо ставить точку уже с этими играми вокруг майский и новогодних праздников, это должно быть последнее изменение, и на нем надо поставить точку», — заявил Емельянов.