Нур-Султан, , 11:59 — REGNUM До конца 2019 года в 11 странах мира планируется открыть 31 класс по дистанционному изучению казахстанского языка. Об этом 28 ноября заявил министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев во время международного круглого стола «Соотечественники — ориентация в будущее», сообщат агентство «Казинформ».

Он отметил, что министерство готовит проект «Қастерлі қалам» («Рука об руку»). Он направлен на то, чтобы этнические казахи, проживающие за рубежом, не забывали родной язык и поддерживали связь с казахским обществом.

Напомним, 28 ноября министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев заявил, что представители казахстанской диаспоры планируют открыть «Казахские дома» за рубежом.

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