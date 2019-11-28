Рига, , 11:54 — REGNUM В Латвии возбудили уголовное дело против группы лиц, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов и легализации средств преступным путём на общую суммы 480 000 евро. Об этом сообщает Dienas Business.

В ходе следственных действий представители Службы государственных доходов (СГД) совместно с сотрудниками таможенной полиции установили, что в период с января 2015 г. по октябрь 2019 г. сотрудники нескольких работающих в медицинской отрасли предприятий совершили ряд противоправных действий с бухгалтерской отчетностью, чтобы избежать уплаты налогов на крупную сумму.

Отмечается, что в ходе обысков была изъята бухгалтерская отчётность, другая информация, цифровые носители.

В настоящий момент на сумму 215 000 евро арестовано движимое (автомобили) и недвижимое имущество обвиняемых. На данном этапе в СГД оценивают нанесённый бюджету Латвии урон в 480 000 евро.