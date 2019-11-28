Москва, , 11:54 — REGNUM Россию часто ассоциируют с медведем. По мнению 65% граждан РФ, медведь — правильный символ для страны. Не разделяют его 18%, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Сторонники медведя как символа Российской Федерации считают, что «это наш зверь, обитает на территории России» (33%), «сильный, спокойный, терпеливый», «умеет постоять за себя, защитник».

Те кто, думают, что медведь — неподходящий символ для России, объясняют это тем, что он «агрессивный, злой, хищник, не похож на Россию», «ленивый, неповоротливый», «есть другие подходящие символы».

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 24 ноября 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, по данным опроса, граждане назвали основным символом России матрёшку (12%).

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