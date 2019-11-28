Москва, , 11:53 — REGNUM Специалисты турагентств, тесно сотрудничавших с авиакомпанией AtlasGlobal, прокомментировали ее решение о временной приостановке полетов с 26 ноября по 21 декабря 2019 года. Они надеются, что перевозчик возобновит свою деятельность в назначенный срок, сообщает информационный портал TourDom.ru.

Так, контракты с авиакомпанией в прошлом были подписаны у «Пегас Туристик» и «Интурист», которую в первую очередь были заинтересованы летними рейсами, соединявшими Москву, Екатеринбург и Краснодар и Стамбул с Антальей. В «Интуристе» поделились, что они уже в этом году постарались заключить соглашения с другими авиаперевозчиками, но надеются, что AtlasGlobal сможет оправиться от финансовых трудностей.

Эксперты полагают, что с позиции сегодня трудно предугадать, сможет ли перевозчик выжить, однако многие убеждены, что хотя к Новому году она вряд ли возобновит полеты, она может сделать это к летнему сезону. Какой бы ни была дальнейшая судьба AtlasGlobal, даже ее полный уход с рынка не приведет к нехватке рейсов из России в Турцию, уверяют специалисты.