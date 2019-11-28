Белгород, , 11:53 — REGNUM Девять участков с уникальными ландшафтами разных регионов и городов СССР появятся возле музея «Битва за оружие Великой Победы» в посёлке Прохоровка Белгородской области. Этот проект озеленения и благоустройства территории удостоен серебряного диплома национальной премии по ландшафтной архитектуре, сообщает пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта.

Возле нового музея разобьют девять мини-садов, в которых воссоздадут ландшафты тех регионов СССР, где во время Великой Отечественной войны находились заводы по производству бронетехники и металлургические предприятия. На территории высадят эксклюзивные новейшие сорта сирени военно-патриотической тематики «Курская Дуга», «Прохоровка» и «Т-34», выведенные селекционной творческой группой «Русская сирень» в 2019 году.

За этот проект Белгородская область получила серебряный диплом Х Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре в номинации «Лучший общественный нереализованный проект площадью более 1 Га».

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