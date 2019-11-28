Анкара, , 14:03 — REGNUM В результате операции, проведенной 19 ноября оперативниками Национальной разведывательной организации Турции, была нейтрализована Бераат Афшин, известная под кодовым именем «Медья Агит», о чем стало известно лишь недавно. Она была высшей руководительницей женского крыла Рабочей партии Курдистана в Синджаре.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Бераат Афшин находилась в «красном списке» террористов, разыскиваемых МВД Турции. Известно, что она вступила в ряды группировки в 1997 году, а в 2000-х организовывала вооруженные нападения на территории Турции, приняв участие во многих боестолкновениях.

По имеющимся данным, в 2010 году террористка числилась в Кандиле, а в 2014 году — во «Фронтовом командовании Махмур», после чего стала руководительницей женского формирования Рабочей партии Курдистана YJA-Star и синджарских отрядов YJŞ.