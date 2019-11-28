Воронеж, , 11:50 — REGNUM Воронежских водителей предупредили об ухудшении погодных условий в регионе, сообщение распространила 28 ноября Воронежская Госавтоинспекция.

«В ближайшее время на территории Воронежской области, согласно прогнозам синоптиков, наблюдается выпадение осадков и низкие температуры близкие к нулю. В следствии этого на отдельных участках дорожного покрытия может образоваться тонкий слой наледи», — говорится в сообщении ГИБДД.

«Особое внимание водителям необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, как при движении в населенных пунктах, так и за их пределами, особенно на федеральных автодорогах», — добавили в ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 28 ноября в Воронеже прошёл ледяной дождь. Мэрия сообщила, что коммунальные службы обрабатывают опасные участки противолёдными материалами.

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