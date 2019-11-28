Черкесск, , 11:48 — REGNUM Добровольцы Карачаево-Черкесии объединились для оказания помощи потерявшимся людям. В республике создан поисково-спасательный отряд. Это первая такая организация в регионе. Её участниками стали около 70 человек, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

С начала работы поисковиков уже оказана помощь в обнаружении двоих пропавших людей. По словам руководителя поисково-спасательного отряда Алия Байрамкулова, отряд состоит из бывших сотрудников правоохранительных органов и МЧС и людей мирных профессий, таких, как учителя, повара и других. Его участником может стать любой житель республики в возрасте от 18 лет.

Лидер республиканского поискового отряда сообщил также о намерении активно сотрудничать со спасательными отрядами из других субъектов РФ. В планы руководства отряда волонтеров входит также обучение членов организации оказанию профессиональной помощи пострадавшим.