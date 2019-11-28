Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Невоздержанного болельщика «Зенита», который ударил ногой бойца ОМОН на стадионе Петербурга в августе текущего года, приговорили к реальному сроку заключения. Об этом сообщает 28 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, потасовка с участием сотрудников правоохранительных органов, обеспечивавших правопорядок во время матча «сине-бело-голубых» с «Краснодаром», произошла 3 августа 2019 года. Толпа болельщиков, вместо централизованного прохода, попыталась прорваться на стадион. Нарушителям оказали отпор, после чего несколько мужчин ударили бойцов ОМОНа. Кадры потасовки появились в социальных сетях.

Позже полицейские нашли и задержали четырех петербуржцев. Всем им были предъявлены обвинения, а троим назначены сроки с отбыванием их в колонии-поселении. Сейчас дошла очередь до четвертого правонарушителя.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Артура Данилова. Мужчину признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти — он ударил ногой по ноге полицейского оперативного взвода 3-го оперативного батальона отряда мобильного особого назначения ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По словам Данилова, события того дня он не помнит. Мужчина так и не смог объяснить причину своих преступных действий и все вменяемые ему обвинения отрицал.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев в колонии-поселении», — отметили в суде.

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