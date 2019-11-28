Краснодар, , 11:43 — REGNUM Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена». Снимки и видеоролик о девочке опубликованы 28 ноября в Instagram.

«С большим волнением я представляю первые результаты операций Луны», — написала женщина.

Девочке, которая появилась на свет с родимым пятном на всё лицо, удалили часть поврежденной кожи на лбу. Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка.

https://www.instagram.com/p/B5ZTCyphpVB/

Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.