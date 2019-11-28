Барнаул, 28 ноября 2019, 11:41 — REGNUM Алтайский журналист Ольга Найдёнова весьма иронично отнеслась к инициативе депутатов сделать 31 декабря выходным днём. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данное предложение, она отметила, что обсуждать Новый год гораздо веселее, чем фиаско спортивных чинуш и недопуск на Олимпийские игры.
Как уже сообщало ИА REGNUM, идею сделать 31 декабря выходным днём предложили в Госдуме депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов. Они полагают, что это позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.
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