Ташкент, , 11:34 — REGNUM Число ВИЧ-инфицированных в Узбекистане превышает 41 тыс. человек, сообщает издание «УзА» со ссылкой на агентство санитарно-эпидемиологического благополучия республики.

В агентстве уточнили, что среди больных ВИЧ-инфекцией доля женщин составляет 43%, мужчин — 57%. Узбекистанское ведомство также приводит общемировые показатели по данному заболеванию. В частности, по данным ВОЗ, в мире на лечении находятся всего 47% ВИЧ-инфицированных.

Напомним, 16 августа 2018 года глава ташкентской организации «Вера в жизнь» Сергей Учаев заявил, что в Узбекистане на учете состоят 37 тыс. человек со статусом ВИЧ, терапию получают — 20 тыс.

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