Уфа, , 11:38 — REGNUM В Уфе открыли памятную доску дипломату Советского Союза Кариму Хакимову. Об этом 28 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мемориальную доску установили на здании Российского исламского университета ЦДУМ РФ. В этом здании ранее было размещено медресе «Галия». В нем в 1910—1911 годах учился будущий первый полномочный представитель СССР в странах исламского мира.

По словам заместителя председателя группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Фарита Мухаметшина, очень символично то, что об этом политическом деятеле живет память и ему устанавливают памятный знак, поскольку он был примером как для молодых дипломатов, так и студентов, которые учатся в этом университете.

По словам руководителя аппарата Общественной палаты Башкирии Шамиля Валеева, восстановление имени Карима Хакимова в настоящее время имеет геополитическое значение, поскольку международные отношения России с Саудовской Аравией и всем исламским миром имеют ключевое значение как для нашей страны, так и для всего мира.