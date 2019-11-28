Москва, , 11:27 — REGNUM На выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей, отменяемую указом Владимира Путина, уже даже булку хлеба не всегда купишь, отметила в комментарии корреспонденту ИА REGNUM председатель МКА «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко», специалист по семейному праву, телеведущая Виктория Данильченко. Она также напомнила, что эта сумма на протяжении 25 лет ни разу не индексировалась.

«Многие мамы просто игнорируют такую выплату и не подают на нее заявление, потому как это скорее проблема, чем помощь. Тем временем на детские пособия из бюджета ежегодно выделяются значительные суммы, большая часть которых остается невостребованной, а статья бюджета — неэффективной. Поэтому совершенно логично, что эти выплаты должны быть преобразованы», — отметила Виктория Данильченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2020 г. вступает в силу подписанный Владимиром Путиным указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей. Это произошло в связи с признанием утратившим силу указа от 30 мая 1994 года №1110.

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