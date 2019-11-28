Джакарта, , 11:27 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо нацелен на то, чтобы страна заняла верхние позиции на играх Юго-Восточной Азии (SEA Games) 2019 года в Маниле (Филиппины), сообщает Kompas.

Глава государства пообещал вознаградить спортсменов, если цель будет достигнута.

«Если вы попадете в двойку сильнейших, да, конечно, будут вознаграждения», — заявил президент во дворце Богора.

Однако сумма призовых денег, которые правительство даст спортсменам за победы на соревнованиях, еще не определена.

Напомним, в Манилу отправились 841 спортсмен из Индонезии. Игры Юго-Восточной Азии 2019 года официально стартуют 30 ноября 2019 года и завершатся 11 декабря.

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