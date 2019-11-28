Додома, , 14:14 — REGNUM Элизабет Мрема, уроженка Танзании, была назначена исполняющей обязанности исполнительного секретаря конвенции Организации Объединенных Наций о биологическом разнообразии (КБР). Танзанийка вcтупит в должность с 1 декабря 2019 года.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, Мрема была избрана на данный пост Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем вследствие ухода в отставку Кристианы Паска Палмер, занимавшей прежде должность исполняющей обязанности исполнительного секретаря, в связи с состоянием здоровья.

В докладе Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде выражается надежда на то, что избрание Мремы на данный пост поспособствует сохранению биологического разнообразия, устойчивому использованию природных ресурсов, справедливому и равному их распределению.

До своего назначения танзанийка служила на посту директора Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде в городе Найроби, Кения, где она проработала более двух десятилетий.

Мрима юрист и дипломат по профессии, закончившая с отличием бакалавриат Университета Дар-эс-Салама, магистратуру Университета Далхаузи, Канада, а также получившая диплом в области международных отношений и дипломатии Центра международных отношений и дипломатии в Дар-эс-Саламе.

Кроме того, она является автором статей по экологическому международному праву, отслеживанию и обеспечению выполнения договоров и т.д.