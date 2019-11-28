Алма-Ата, Казахстан, , 11:16 — REGNUM Антикоррупционная служба Казахстана проверит расходование бюджетных средств, выделенных на строительство горнолыжного курорта Кок-Жайляу. Об этом 28 ноября заявил главный эксперт антикоррупционной службы Нурбек Набиев, сообщает издание Tengrinews.kz.

По его словам, с 2014 по 2019 год на строительство сетей электроснабжения и канализационного коллектора было потрачено $19 млн, после чего дополнительно было выделено еще $13,5 млн «в связи с изменением курса тенге».

Кроме того, еще $200 тыс. было потрачено на содержание квазигосударственной компании Almaty Mountain Resorts, которая занималась информационным сопровождением проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября на совещании по социально-экономическому развитию Алма-Аты президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запретил заниматься проектом горнолыжного курорта Кок-Жайляу.

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