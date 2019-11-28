Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:06 — REGNUM 21 ребенок из 1000 новорожденных детей умирает в результате преждевременных родов. Кроме того, каждый год в Танзании рождается около 1,5 миллиона детей, из которых 255 000 или 10% — появились на свет раньше срока.

По информации танзанийского новостного издания Nipashe, об этом заявил в городе Дар-эс-Саламе педиатр больницы им. Ага Хана Язер Абдалла по случаю не так давно отмечавшегося дня преждевременно рожденных детей.

По словам Абдаллы, в число причин преждевременных родов входят материнские заболевания, врожденные пороки, многоплодная беременность, а также предыдущие случаи преждевременных беременностей.

«Мы советуем женщинам, узнавшим о своей беременности, начать следить за сроками, а также сдавать регулярно анализы», — отметил Абдалла.

Как было подчеркнуто, дети, родившиеся прежде положенного времени, чаще страдают различными формами инвалидности. Требуется много усилий, для того чтобы оказать помощь детям, родившимся при сроке менее 30 недель беременности.