Киев, , 11:10 — REGNUM 14% украинских семей тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины совокупного месячного заработка, сказано в отчёте, опубликованном 27 ноября Киевским международным институтом социологии.

45% опрошенных заявили, что в октябре 2019 года они заплатили за «коммуналку» больше, чем платили годом ранее.

Большую часть доходов отдаёт за услуги ЖКХ 14% украинских семей, 21% тратит от трети до половины заработков, 41% тратят от 10% до 30%.

Опрос проводился с 22 по 25 ноября 2019 года. Всего было опрошено 1,5 тыс. совершеннолетних жителей Украины.

Ранее ряд СМИ сообщил, что цена на газ для населения Украины с нового года может вырасти вдвое, что отразится на стоимости ЖКХ.

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