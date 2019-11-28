Москва, , 11:10 — REGNUM Организованная преступная группа «Шараповские», членов которой задержали в Москве и Дагестане, насчитывала более 250 человек. Банда причастна к крупному теракту в Махачкале в 1999 году, в результате которого погибли несколько десятков человек, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в центре общественных связей ФСБ России.

Установлено, что лидеры и участники группировки также причастны к совершению в 2007—2015 годах на территории Дагестана и Москвы серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, к похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

«Преступления «Шараповских» отличались особой жестокостью и вызывали широкий общественный резонанс», — сказано в сообщении.

Среди участников банды, по данным силовых структур, действующие на тот период сотрудники МВД по Дагестану и адвокатской палаты республики, а также члены террористического подполья.

Сообщается, что в настоящее время основные организаторы и исполнители указанных преступлений задержаны. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде ареста. Ряд фигурантов дела осуждены к длительным срокам лишения свободы.

Напомним, сегодня, 28 ноября, Следственный комитет РФ сообщил о задержании в период с августа по ноябрь текущего года четырех участников преступной группы «Шараповские» на территории Москвы и Дагестана. Во время обысков силовики обнаружили схрон оружия, в том числе гранаты и иные боеприпасы.

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