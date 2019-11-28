Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM Автомобилистов и пешеходов Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. К авариям могут привести дождь, мокрый снег, минусовая температура и гололедица. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В частности, автовладельцы должны выбирать скорость движения и совершать только безопасные манёвры. Пешеходам настоятельно рекомендуют переходить проезжую часть только по зебре или светофору, не отвлекаясь на разговоры по мобильному телефону.