Томск, , 11:03 — REGNUM В Сибирском Федеральном округе (СФО) зарегистрировано 280 788 ВИЧ-инфицированных, что составляет 21,4% от всех выявленных лиц с ВИЧ в России. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Томской области.

За десять месяцев 2019 года в Сибири впервые было выявлено 16 674 ВИЧ-инфицированных. Наибольшие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией зарегистрированы в Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областях.

В Томской области за десять месяцев текущего года впервые выявлено 1043 человека с ВИЧ (1208 человек за аналогичный период 2018 года). Показатель заболеваемости — 96,7 на 100 тысяч населения.

Чаще всего в Томской области ВИЧ передаётся половым путём (64,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с СПИДом. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит томский Роспотребнадзор, в мире проживают более 42 миллионов ВИЧ-инфицированных, ежедневно происходит более 5,5 тысячи новых заражений ВИЧ-инфекцией.

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