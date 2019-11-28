Москва, , 11:00 — REGNUM Среди жителей России, пользующихся услугой доставки, 39% периодически сталкивались с задержкой доставки товаров, 6% — часто. При этом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)., 61% своевременно получали товары.

Каждый четвёртый респондент (26%) хотя бы раз-два получал некачественный товар. Избежали этого 74% граждан. 21% получали товар, отличный от заказанного, но большинство (76%) получали посылки с правильным содержимым.

С мошенничеством или обманом при заказе доставки товаров сталкивалось 16%опрошенныхн. Никогда не попадали в такие ситуации 84%.

В опросе 23 ноября 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (59%) пользуются доставкой товаров и продуктов, заказанных онлайн или по телефону, с разной периодичностью.

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