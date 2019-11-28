Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM Помимо задержания министра здравоохранения Ростовской области известно о том, что силовики нагрянули с обысками к заместителю главы ведомства и начальника отдела закупок.

Чиновников, по некоторым данным, подозревают в нарушении антимонопольного законодательства при осуществлении госзакупок. В частности, в ходе проверки были выявлены признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупочных процедур на право оказания услуг по утилизации медицинских отходов в регионе в 2017—2018 годах.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сотрудники ФСБ задержали министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую. В её отношении возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Также в деле есть другие фигуранты — работники регионального ведомства.

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