Санкт-Петербург, , 10:52 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга продолжают работу по понуждению хозяйствующих субъектов к выплате долгов по зарплате строителям метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018—2019 годах подрядные организации, занятые строительством метро, на несколько месяцев оставили без зарплат рабочих, которые ведут проходку тоннелей и возведение станций. Метростроевцы объявляли забастовки, обращались в суды и выходили на митинги. Вопросом погашения долгов занимались Смольный и силовые структуры. Однако до сих пор не все проблемные вопросы решены.

Как сообщили 28 ноября в прокуратуре Петербурга, сотрудники прокуратуры Фрунзенского района проверили исполнение трудового законодательства в ЗАО «Управление-15 Метрострой» — одного из подрядчиков при возведении объектов подземки.

«Установлено, что в организации имелась задолженность по заработной плате на сумму 2,2 млн. рублей», — отметили в надзорном ведомстве. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании задолженности в пользу рабочих.

Решением суда выданы судебные приказы о взыскании долгов, которые обращены к немедленному исполнению.

Кроме того, руководству ЗАО «Управление-15 Метрострой» предписано устранить нарушения трудового законодательства. В отношении руководства возбуждено производство об административном правонарушении по части 7 статьи 5.27 КоАП РФ («Невыплата в установленный срок заработной платы»).

Погашение задолженности метростроевцам находится на контроле прокуратуры.

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