Волгоград, , 10:55 — REGNUM Пропавшего подростка из Омской области обнаружили 28 ноября на федеральной трассе в Михайловском районе Волгоградской области. 15-летний мальчик находился в розыске с 10 ноября. По словам ребёнка, всё это время он путешествовал автостопом по городам страны, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщение о подростке без сопровождения взрослых поступило в дежурную часть полиции около 05:30. За мальчиком отправили наряд ДПС. Как выяснилось, 15-летний школьник, житель Омской области, находится в федеральном розыске с 10 ноября 2019 года как без вести пропавший. Всё это время он на попутках путешествовал по стране.

Несовершеннолетнего на время до прибытия омских полицейских поместят в социально-реабилитационный центр Волгограда. Известно, что до момента объявления в федеральный розыск подросток не раз убегал из дома.