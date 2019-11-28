Ульяновск, , 10:51 — REGNUM В Ульяновской области продолжается благоустройство родников. В 2020 году приведут в порядок ещё 30 источников, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов.

В области продолжают работу по благоустройству родников, которое проводится в муниципальных образованиях. В 2019 году приведены в порядок 27 источников, в 2020 году планируется обустроить 30. Данный перечень утверждён министерством на основании обращений муниципальных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, первоначально заявлялось, что в Ульяновской области в 2019 году приведут в порядок 68 родников, в том числе 27 родников — за счёт средств регионального бюджета в размере 2,4 млн рублей. Ещё 41 родник предполагалось обустроить за счёт внебюджетных средств.

«Лесозаготовительными организаторами и арендаторами лесных участков производится благоустройство 36 родников, которые расположены вблизи сёл и используются населением в качестве источников питьевого водоснабжения», — сообщил глава министерства природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрий Фёдоров.

По открытым данным, в Ульяновской области насчитывается более 1500 родников.

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