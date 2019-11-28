Воронеж, , 10:49 — REGNUM Ледяной дождь начался в Воронеже утром 28 ноября, сообщает ИА REGNUM. При температуре — 1 дождевая вода превращается в ледяную корку на дорогах города.

В пресс-службе мэрии сообщили, что в ликвидации последствий ледяного дождя задействовано более 150 единиц техники, дворники также в обрабатывают от льда подходы к пешеходным переходам и остановочные пункты.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (утром в городе при отрицательной температуре наружного воздуха начался ледяной дождь) комбинатам благоустройства дано указание усилить обработку территорий противогололедными материалами (тротуары — в первую очередь)», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожан просят быть аккуратнее при передвижении по улицам.