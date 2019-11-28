Ростов-на-Дону, , 10:45 — REGNUM ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону», деятельность которого прекратилась после ввода в эксплуатацию аэропорта «Платов», ликвидируют через суд. С инициативой выступило АО «Ростоваэроинвест» — крупный акционер старого аэропорта.

Ранее совладельцы ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» несколько раз блокировали решение о ликвидации во внесудебном порядке акционерного общества.

ИА REGNUM ранее сообщало, что после открытия аэропорта «Платов» расходы компании «Аэропорт Ростов-на-Дону» за 2018 год значительно превысили доходы — 193 млн рублей против 65 млн рублей.

Напомним, что аэропорт Ростова-на-Дону (оператор АО «Аэропорт Ростов-на-Дону») был закрыт 1 марта 2018 года. С 7 декабря 2017 года воздушные перевозки совершаются через аэропорт «Платов», расположенный в станице Грушевской Аксайского района.

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