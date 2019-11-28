Москва, , 10:43 — REGNUM Большинство жителей России (59%) пользуются доставкой товаров и продуктов, заказанных онлайн или по телефону, с разной периодичностью. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Заказывает доставку товаров раз в год или реже 24% опрошенных, 21% — раз в полгода (21%). 11% граждан используют доставку несколько раз в месяц и лишь 1% — ежедневно.

Услугами доставки пользуются популярностью у пользователей интернета (67%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (78%) и городов-миллионников (71%).

Опрос проведен 23 ноября 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупный российский интернет-магазин Ozon решил изменить условия доставки товаров.

Подробности: Интернет-магазин Ozon меняет правила доставки товаров