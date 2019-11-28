Уфа, , 10:45 — REGNUM В Башкирии разработана карта комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые работают в республике. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

По словам чиновников, на трассах и улицах в Башкирии работают 238 комплекса автоматической фиксации нарушений ПДД. Из них 169 стационарных, 63 передвижных и шесть мобильных комплексов.

Отмечается, что жители Башкирии могут ознакомиться с картой, которая разработана Центром организации дорожного движения республики, перейдя по ссылке: http://svkrb.ru/kam/index.html.